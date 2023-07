Die neue Ruhebank im frisch sanierten Teil der Strobelallee wurde umgedreht. Rastende Passanten schauen nun auf den Verlauf der Allee, statt auf ein Stück graue Gabione zu blicken. Das teilte die Stadt mit. Ursprünglich wurde die Bank demnach mit Blickrichtung auf die Mauer gestellt, damit sie leicht zugänglich für Senioren, Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte ist. Sie sollten nicht erst um die Bank herumlaufen müssen, berichtete Sprecherin Talea Meenken auf Nachfrage.

Seit das Tiefbauamt die Sitzbank am Dienstagmorgen ummontiert hat, geht der Blick talwärts, also Richtung Straße. Passanten schauen nun auf den Verlauf der Allee mit den alten Lindenbäumen. Über den betonierten Stellplatz für Rollator und Rollstuhl sei die Sitzfläche weiterhin leicht zugänglich. Auch über die Grünfläche kommen Passanten an den vorderen Teil der Bank. An anderen Stellen sollen künftig Bänke stehen, deren Sitzfläche unmittelbar vom Gehweg aus zu erreichen ist, sagt Meenken.