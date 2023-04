Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Derby in der Fehrbacher Schulhalle beginnt am Samstag um 19.30 Uhr die neue Ringer-Mannschaftsrunde. In der Rheinland-Pfalz-Liga erwartet die Kampfgemeinschaft Pirmasens/Fehrbach den Athletenclub Thaleischweiler. Es ist der erste Kampf unter Corona-Bedingungen.

Nach den Worten von Dieter Bockmayer, Trainer und Vorsitzender des RSC Fehrbach, sind in der kleinen Schulhalle Zuschauer unter Einhaltung von Abstandsregeln zugelassen. Die Stadt Pirmasens habe das Fehrbacher Coronakonzept