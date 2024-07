Am Donnerstag wird das neue Mosaik an der Pirmasenser Münztreppe offiziell eingeweiht. Das Werk ist aber schon jetzt zu sehen und spaltet die Gemüter – auch in der Redaktion. Maximilian Schenk sagt: Es tut sich was! Andreas Ganter meint: Die Pirmasenserinnen und Pirmasenser hätten mehr verdient.

Künftig kann es sein, dass ein Politiker zwar gewählt wird, aber dennoch nicht in den Bundestag einzieht. Das Verfassungsgericht hat am Dienstag ein entsprechendes Urteil verkündet. Die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (SPD) ist von dem Richterspruch nur teilweise überzeugt.

Das Restaurant „Seven“ im Schachen ist dieses Jahr zwei Jahre alt geworden. Nun haben sich die Macher für ein neues Konzept entschieden, mit dem sie unter anderem dem Fachkräftemangel in der Gastronomie entgegenwirken wollen.

Am 1. August eröffnet der Pirmasenser Khithir Allawi am Exerzierplatz sein Kaffeehausprojekt „Kaffeeklatsch“ in den ehemaligen Räumen der Hutschachtel.

Rund 65 Kilometer Schiene gibt es im Verbreitungsgebiet der Pirmasenser Rundschau. Wie präsentieren sich die Bahnhöfe entlang der Regionalbahnlinien 55,64 und 68 ? Die RHEINPFALZ hat sich vor Ort umgeschaut. Nächster Halt: Hinterweidenthal.

Sechs Personen leben mitten im Pfälzerwald ihren Traum von Gemeinschaft: sich selbst versorgen, ressourcenschonend leben und eine alternative Wohnform zeigen. Ein Besuch.

Zwischen Bergen in einem stillen Seitental versteckt liegt eines der geschichtsträchtigsten Dörfer der Sickinger Höhe. Der historische Pfarrsitz und Gerichtsort Labach ist eine Perle ländlicher Siedlungsstruktur. Besonders stolz sind die Bewohner auf ihr gotisches Kunstdenkmal.

Aktuell sind nur drei bis fünf Prozent der Kita-Beschäftigten in Zweibrücken sowie den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Wallhaben Männer. Das ist deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt von rund acht Prozent. Doch der Anteil der männlichen Auszubildenden steigt.