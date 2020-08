Wegen Nötigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung hat das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag einen 41-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, ausgesetzt auf fünf Jahre zur Bewährung, verurteilt. Als Auflage muss er 150 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

Am 12. Januar wollte der Angeklagte seine Lebensgefährtin sprechen. Doch der Wohnungsinhaber, bei dem die Frau übernachtete, ließ ihn nicht hinein. Das wollte der 41-Jährige aber nicht akzeptieren, drohte dem Mann und beleidigte ihn. Schließlich stieß er den Wohnungsinhaber zur Seite und ging in die Wohnung. Dies brachte den 41-Jährigen am Dienstag auf die Anklagebank des Amtsgerichts.

Der Angeklagte räumte das Fehlverhalten über seinen Verteidiger ein. Die Frau habe seinem Mandanten gesagt, dass sie bei dem Wohnungsinhaber übernachten würde. Weil er diesen Mann nicht gekannt habe, sei es zum Streit gekommen. „Mein Mandant hat überreagiert und will sich entschuldigen“, sagte der Verteidiger. Der Angeklagte ergänzte: „Ich wollte nur wissen, ob es ihr gut geht“. Die Frau habe sich nicht bei ihm gemeldet, obwohl sie es versprochen hatte, begründete er sein Verhalten.

Die Bewährungszeit ist mit fünf Jahren recht lang

Seine einschlägigen Vorstrafen und dass er die Tat unter laufender Bewährung beging, wirkten straferhöhend. Aber weil er die Tat bereute und nach der Tat in anderer Sache zwei Monate in Haft war, hegte das Gericht die Hoffnung, dass sich der Mann diese Verurteilung zur Warnung dienen lässt und es ihn von weiteren Straftaten abhält. Die Bewährungszeit ist mit fünf Jahren recht lang. Normalerweise sind es drei Jahre. In dieser Zeit darf der 41-Jährige keine weiteren Straftaten begehen, sonst droht der Widerruf der Strafaussetzung und er muss doch noch die vier Monate absitzen.

Sein Verteidiger hatte sich stark für eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten eingesetzt, damit dieser „wieder Fuß fassen kann“, obwohl auch er betonte: „Er ist definitiv kein unbeschriebenes Blatt“. Er wies darauf hin, dass der Zweck einer Strafe nicht nur der ist, jemanden zu bestrafen. Verteidiger und Angeklagter akzeptierten das Urteil.

Gegen zwei nicht erschienene Zeugen, den geschädigten Wohnungsinhaber und die damalige Lebensgefährtin des Angeklagten, verhängte das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Ordnungsgeld von je 100 Euro ersatzweise je zwei Tage Ordnungshaft.