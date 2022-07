Ein ehemaliger Polizeibeamter fand sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht wieder. Er musste auf der Anklagebank Platz nehmen, weil er für Tumult und eine handgreifliche Auseinandersetzung vor dem Impfzentrum sorgte. Am 15. Februar vergangenen Jahres geriet ein heute 62-Jähriger vor dem Pirmasenser Impfzentrum mit einem Security-Mitarbeiter in Streit, weil er seinen Wagen im absoluten Halteverbot parkte. Schließlich parkte er sein Auto um. Aber als er das Impfzentrum betrat, wollte der Security-Mitarbeiter den Ausweis des Mannes sehen. Dieser weigerte sich aber. Als dem ehemaligen Polizisten deshalb ein Hausverbot angedroht wurde, beleidigte er einen Security-Mitarbeiter und schlug ihm mehrfach mit angewinkelten Fingern auf Kopf und Gesicht. Dadurch erlitt dieser Schmerzen und war zwei Wochen arbeitsunfähig. Gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts über 5400 Euro (60 Tagessätze à 90 Euro) legte der 62-Jährige Einspruch ein. In der mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht beschränkte der Ex-Beamte den Einspruch auf die Rechtsfolgen. Wie zu hören war, hatte er sich bereits schriftlich bei dem Geschädigten entschuldigt und sich mit ihm über die Höhe eines Schmerzensgeldes geeinigt. Dies honorierten Staatsanwalt und Gericht nach einem Rechtsgespräch zwischen den Beteiligten. Das Gericht verwarnte den Angeklagten wegen Körperverletzung und Beleidigung und behielt sich vor, eine Geldstrafe von 2000 Euro (40 Tagessätze à 50 Euro) gegen ihn zu verhängen, wenn der Mann innerhalb der zweijährigen Bewährungsfrist erneut straffällig würde oder Auflagen nicht erfüllt. Als Auflage muss er – die zuvor ausgehandelten – 2500 Euro Schmerzensgeld inklusive Kosten der Nebenklage an den Geschädigten zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig. arck