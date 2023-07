Unter Nachbarn ist es am Montagmittag im Stadtgebiet zu einem heftigen Streit gekommen. Dabei soll einer der beiden Beteiligten mit einer Metallstange auf sein Gegenüber eingeschlagen haben. Der 58-Jährige erlitt dadurch multiple Verletzungen, unter anderem am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht; Lebensgefahr besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Täter flüchtete nach dem Vorfall zu Fuß. Er konnte aber während der Fahndung gestellt und festgenommen werden. Zu den Ereignissen hat sich der Mann bislang nicht geäußert. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags ermittelt. Der Mann wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 37-Jährige wurde deshalb in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.