Unter der Überschrift „Wildwest in P-Town“ vermeldet die Pirmasenser Polizei einen Streit unter Autofahrern, die sich letztlich gegenseitig mit Waffen bedrohten. Am Samstag rief ein 30-Jähriger gegen 9.15 Uhr die Polizei an: Er habe auf Höhe des Staffelhofs mit seinem Sprinter-Bus ein Auto überholt, das ihm nun unablässig hinterherfahre. Wenige Minuten später meldete ein 39-jähriger Mann, dass in der Rodalber Straße auf Höhe der Parkbrauerei ein Mann in einem Wagen sitze und eine Pistole dabeihabe. Schnell wurde klar, dass die Meldungen zusammenhängen. Beide Männer wurden auf die Wache zitiert. Wie sich herausstellte, hatte der Sprinter-Fahrer offenbar beim Überholen den Opel Astra des 39-Jährigen geschnitten, weswegen dessen Lebensgefährtin stark bremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Als das Pärchen daraufhin den Sprinter überholen wollte, habe dessen Fahrer versucht, den Wagen abzudrängen. Sie fuhren dem 30-Jährigen bis zur Brauerei hinterher; dort stoppten beide Autos. „Nun hielt es der Mann im Opel offenbar für eine gute Idee, ein mitgeführtes Einhand-Messer zu zücken, an den Sprinter heranzutreten und den Fahrer zum Aussteigen aufzufordern. Dieser wiederum zog eine echt aussehende Softair-Pistole aus seiner Tasche und richtete sie auf seinen Kontrahenten, der daraufhin die Polizei verständigte“, erklären die Beamten. Sie stellten Messer und Pistole sicher. Die beiden Männer erwartet nun jeweils ein Strafverfahren.