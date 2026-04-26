Der Zivilprozess zwischen einer Mutter aus dem Kreis Lörrach und dem Pirmasenser Dynamikum geht weiter. Die Frau hatte sich 2022 bei einem Unfall im Mitmachmuseum verletzt.

Das Verfahren vor dem Landgericht Zweibrücken wegen eines Unfalls auf einer der Rutschen im Pirmasenser Dynamikum wird fortgesetzt. Die Versicherung des beklagten Dynamikum-Vereins hat einen Vergleich mit der Frau, die sich bei einem Sturz am Ende der Rutsche verletzt hatte, abgelehnt.

„Wir hätten mit uns reden lassen“, sagt Daniel Imbach, Fachanwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht aus Freiburg. Seine Mandantin, eine Frau aus dem Landkreis Lörrach, hatte am 18. August 2022 die Rutsche im Dynamikum genutzt, mit ihrer zweijährigen Tochter auf dem Schoß. Als ihr die Fahrt zu schnell wurde, versuchte sie vergeblich zu bremsen. Mit zu viel Schwung stürzte sie am Ende kopfüber nach vorn – nicht auf die ausgelegten weichen Matten, sondern auf harte Fliesen. Das Kind blieb unverletzt, aber die Frau beklagte kaputte Zähne, ein geprelltes Knie und eine dicke Lippe. Sie wirft dem Dynamikum-Verein vor, seine Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf die Rutsche verletzt zu haben. Vor der ersten Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken fordert sie 2400 Euro Schadensersatz wegen der Zahnbehandlung und 9000 Euro Schmerzensgeld.

Anwalt rechnet mit weiteren Gutachten

Seine Mandantin wäre letztendlich auch mit weniger Geld zufrieden gewesen, auf 30 bis 40 Prozent der Gesamtforderung hätte man sich einigen können, sagt Anwalt Imbach. Doch die Versicherung des Dynamikum-Vereins habe einen solchen Vergleich zurückgewiesen, wie auch der Geschäftsführer des Mitmachmuseums, Rolf Schlicher, auf Anfrage bestätigte.

Wie der Zivilprozess weitergeht, wird Richterin Sarah Eisenbarth am 6. Mai verkünden. Daniel Imbach rechnet damit, dass nun weitere Gutachten in Auftrag gegeben werden. Er selbst habe sich mittlerweile die Akte des Amtsgerichts Pirmasens beschafft, das in einem ähnlichen Fall die Klage einer Frau wegen eines Unfalls auf der Rutsche im Dynamikum abgewiesen hatte. Ein Gutachter habe vorm Amtsgericht zwar bestätigt, dass die Rutsche genormt und technisch in Ordnung gewesen sei, aber wohl nur zur Nutzung für eine Person zugelassen sei. Aus dem Piktogramm am Startpunkt der Rutsche gehe das aber nicht eindeutig hervor, sagt Imbach. Daran will der Jurist im weiteren Verlauf des Zivilprozesses anknüpfen: „Der Dynamikum-Verein dürfte gewusst haben, dass regelmäßig Kinder zusammen mit ihren Eltern gerutscht sind“, also gegen die Eine-Person-Regel verstoßen haben, so Imbach. Nach seiner Auffassung liegt damit eine Pflichtverletzung durch den Dynamikum-Verein vor.

Piktogramm als Schwachpunkt

Auch Richterin Sarah Eisenbarth hatte in der Güteverhandlung am 13. März das Piktogramm am Einstieg zur Rutsche als Schwachpunkt in der Argumentation des Dynamikum-Vereins ausgemacht. Mit Strichmännchen wird den Besuchern dort gezeigt, was beim Rutschen erlaubt und was verboten ist. Sie habe Zweifel, dass aus dem Piktogramm für Besucher klar hervorgehe, dass immer nur eine Person rutschen darf, also nicht Mutter und Kind zusammen, hatte Eisenbarth geäußert. Die Richterin betonte aber, der Ausgang des Verfahrens vor der ersten Zivilkammer sei noch offen.