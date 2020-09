Der Kleinkunstwettbewerb um die St. Ingberter Pfanne geht vom 5. bis 11. September und startet immer um 19.30 Uhr. An vier Tagen treten jeweils drei Künstler auf. Ort ist die Industriekathedrale Alte Schmelz, 500 Personen dürfen rein.

C. Heiland eröffnet die Pfanne am Samstag, 5. September, mit seiner Musik-Comedy. Witzig geht es weiter mit Comedy und Pantomime von Katalyn Hühnerfeld . Christoph Engels ist der „Platzhirsch“ am Eröffnungstag. Er bietet neben Comedy Artistik. Er liebt das Spiel mit Verunsicherung, das Spektakuläre und das Überraschende: Ob er die Kettensäge fliegen lässt oder seine Wassertrommel bearbeitet.

Tag zwei, Sonntag, glänzt mit drei Beiträgen vor allem aus dem Kabarett. Eva Eiselt will die Zuschauer mit ihrem „wilden Mix aus Kabarett, Theater und kreativem Wahnsinn“ unterhalten. „Auf die Plätze. Gedanken. Los!“ heißt das Programm des Kabarettduos Blömer/Tillack. Reis against the Spülmaschine bietet Musik-Comedy und Liederparodien.

Info

Tickets gibt es bei reservix.de und unter Telefon 01806 700733. Einzelkarten kosten 16 Euro, Abendkasse 18 Euro. Im Abonnement für alle Tage Karten ab 55 Euro.