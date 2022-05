Im Winzler Viertel kam es am Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 22.30 Uhr gerieten laut einer gemeinsamen Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft ein 44-Jähriger und ein 52-Jähriger in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in einen Streit. Dabei erlitt der 52-Jährige eine Schnittwunde am linken Unterarm. Über das Entstehen der Schnittverletzung machten beide Beteiligten laut der Mitteilung jedoch unterschiedliche Angaben. Des Weiteren soll der 44-jährige Beschuldigte dem Geschädigten noch gedroht haben. Beide Männer seien nicht nüchtern gewesen. Die Schnittwunde des älteren Beteiligten wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei führt die Ermittlungen insbesondere hinsichtlich Motiv und Herkunft der Verletzung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.