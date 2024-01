Bei der CDU im Landkreis Südwestpfalz herrscht offenbar nicht die heile Welt, von der die Verantwortlichen gerne sprechen. Ein führendes Kreistagsmitglied hat am Dienstag die Sitzung seines Ortsverbandes genutzt, um Klartext zu sprechen. Dabei hagelte es Attacken. Aber nicht gegen den politischen Gegner, sondern gegen den eigenen Kreisvorsitzenden und andere CDU-Politiker. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Dirk Palm (Hermersberg), warf Parteichef Christof Reichert (Hauenstein) vor, Eigeninteresse vor das Wohl der Partei zu stellen. Reichert vertritt die Region als Landtagsabgeordneter in Mainz. Palm sagt dazu: „Es ist schlimm, dass solche Leute unsere Vertreter in Mainz sind.“

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.