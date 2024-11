Wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in zwei Fällen, davon einmal mit Beleidigung, hat das Pirmasenser Amtsgericht eine 41-jährige Frau zu einer Geldstrafe zu 300 Euro verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft legte der Frau zur Last, sich im Mai auf einem Spielplatz in der Darmstädter Straße aufgehalten zu haben, obwohl ihr dies durch eine gerichtliche Gewaltschutzverfügung untersagt war. Zwei Wochen später soll sie am Alten Friedhof eine Frau beleidigt und ihr gedroht haben, sie „fertig zu machen“. Durch besagte Gewaltschutzverfügung sei ihr aber verboten worden, sich der Frau zu nähern oder Kontakt mit ihr aufzunehmen. Die 41-Jährige räumte das zweimalige Zusammentreffen ein. Beim ersten Mal habe sie ihre Tochter abholen wollen, die mit einer Bekannten auf besagtem Spielplatz gewesen sei, verteidigte sie sich.

Am Friedhof habe sie nur eine Currywurst gegessen. Da sei ihr Ex-Partner aufgetaucht und habe sie beleidigt. Die Frau, die die Gewaltschutzverfügung gegen sie erwirkt habe, habe dann auch noch „Theater gemacht“ und sie gefilmt. Die Bedrohungen würden von den anderen ausgehen, sie reagiere nur darauf. Dabei kenne sie die Frau gar nicht, klagte sie. Sie habe versucht, gegen die Gewaltschutzverfügung vorzugehen, aber das sei abgelehnt worden. Aber bedroht habe sie die Frau nicht. Was sie sich wechselseitig gesagt hätten, wisse sie nicht mehr. Inzwischen sei aber Ruhe eingekehrt. Die Richterin stellte das Verfahren bezüglich des Vorwurfs der Bedrohung vorläufig ein. Im Übrigen sei das Verhalten der Angeklagten „menschlich nachvollziehbar“, sagte die Richterin. Aber sie hätte sich entfernen müssen, wenn die Gewaltschutzverfügung rechtskräftig ist, belehrte sie die Frau. Und Beleidigungen zu beantworten, sei strafbar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.