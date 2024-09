Wieder hat in Pirmasens einen Vorfall mit einer Machete gegeben. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, ist es Donnerstagabend im Bereich des Messeplatzes zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 23-jährigen Pirmasenser und einer dreiköpfigen Personengruppe gekommen. Der Mann bedrohte im Verlauf des Streits die Personengruppe mit einer Machete, berichtet die Polizei. Die Personengruppe zeigte sich hiervon unbeeindruckt und versuchte, den Mann körperlich zu attackieren. Dieser wiederum flüchtete mit seinem Fahrzeug zur Polizeiinspektion in Pirmasens. Die Personengruppe verfolgte den 23-Jährigen in einem anderen Auto. Bei der Verfolgung bekamen die Verfolger erneut die Machete aus dem geöffneten Autofenster-Fenster zu sehen. Auf der Dienststelle angekommen, wurden die Streithähne durch die Polizei getrennt und ihre mitgeführten Fahrzeuge durchsucht. Hierbei wurden eine Machete sowie zwei Teleskopschlagstöcke aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beteiligten Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bereits im vergangenen Jahr und im Frühjahr hatte es in Pirmasens Vorfälle mit einer Machete gegeben.