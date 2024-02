Hat es am Pirmasenser Exerzierplatz wieder einen Vorfall mit einer Machete gegeben? Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, wurde der Polizei telefonisch eine Auseinandersetzung auf dem Exe gemeldet. Ein Passant sei nach einem Wortwechsel von einem Mann aus einer Personengruppe heraus mit einer Machete bedroht worden. Der Passant habe sich daraufhin zurückgezogen. Ein weiterer Mann aus der Personengruppe habe dann beruhigend auf den mutmaßlichen Angreifer eingeredet. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei rückte sofort mit mehreren Streifenwagen an und kontrollierte die Beteiligten und bei der angegebenen Bedrohung anwesenden Personen. Weder war bei diesen, noch in dem umliegenden Gelände eine Machete zu finden.

Im Bereich des Exerzierplatzes kam es bereits häufiger zu Auseinandersetzungen. Im vergangenen Herbst waren nach einem Streit zwischen mehreren Beteiligten, bei dem auch eine Machete im Einsatz gewesen sein soll, drei Männer festgenommen. Den drei Männern wurden gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Der Hauptbeschuldigte, der wegen einer anderen Straftat per Haftbefehl gesucht wurde, ist in Frankfurt festgenommen worden. Die Vorfälle hatten „teilweise das Sicherheitsgefühl der Pirmasenser Bevölkerung beeinträchtigt“, schrieb die Polizei damals. In den sozialen Netzwerken machte zunächst das Gerücht eines Amoklaufs die Runde. Am frühen Morgen hatte die Polizei zu den Amoklauf-Gerüchten auf Facebook ganz klar Entwarnung gegeben und dementierte auch, dass es eine Ausgangssperre gegeben habe.

Zeugen oder Hinweisgeber des Vorfalls am Exerzierplatz. werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.