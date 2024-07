Ein „Streitgespräch“ zwischen einem Pirmasenser und AfD-Mitgliedern ist am Samstagmorgen gegen 10.20 Uhr nach Polizeiangaben ausgeartet. Im Verlauf des Streites habe ein 33-jähriger Pirmasenser drei AfD-Mitglieder an ihrem Infostand in der Schlossstraße beleidigt und sich dann entfernt, so der Polizeibericht. Laut dem südwestpfälzischen AfD-Vorsitzenden Lutz Wendel habe der Mann ohne vorher was zu sagen, sofort mit Beleidigungen wie „Nazis“ und „Dreckschweine“ begonnen und versucht, ihn anzuspucken. Dann sei er mit einem Kleintransporter weggefahren. Die AfD-Mitglieder hätten ihn fotografiert und Anzeige erstattet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06331 5200 zu melden.