Über 100 Feuerwehrleute aus der Südwestpfalz plus Verstärkung aus Bergzabern waren am Montag im Großeinsatz beim Brand einer Lagerhalle in Busenberg. Der Schaden ist hoch. Was sonst noch Thema war: unser Nachrichtenüberblick.

Bechhofen streitet über eine Katastrophenschutz-Broschüre: „Lieber ist man da vorbereitet, als später überrascht zu werden“, findet die CDU. „Das ist reine Panikmache für den Bürger“, kontert die SPD.

Tobias Lindner ist ein gefragter Mann. Der Grünen-Politiker aus der Südpfalz ist als Parlamentarischer Staatssekretär einer der führenden Köpfe im Außenministerium. Bei einem Besuch in Pirmasens ging es am Dienstag ausnahmsweise nicht, oder besser gesagt nur am Rande um den Krieg in der Ukraine.

Der Zweibrücker Stadtrat streitet über eine Kameraüberwachung am Busbahnhof. Sinnvoll – oder eher nicht?

Etwa eine halbe Million Euro beträgt der Schaden, den der Brand einer Lagerhalle in Busenberg verursacht hat. In der Halle waren mehrere Fahrzeuge untergestellt.

Ein Zwölfjähriger aus Dietrichingen ist am Samstagabend Gast in einer großen ARD-Show. Er spielt Golf gegen Jan Josef Liefers.

In Großbundenbach kann man bald abends essen gehen: Ende März eröffnet das Restaurant „Wurzelwerk“.

Michael Sonntag aus Bechhofen ist durch halb Europa gefahren, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Er hat uns von seinen Eindrücken erzählt.