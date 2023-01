Etwa 30 Pirmasenser Mitarbeiter von Remondis haben den Entsorger am Freitagmorgen in eisiger Kälte bestreikt. Wie Achim Jung von Verdi auf Nachfrage berichtete, fing der Streik schon am frühen Morgen an, bevor die Müllabfuhr losfuhr. Remondis habe allerdings „sehr clever“ agiert, räumte Jung ein. Die Müllfahrzeuge waren schon aus dem Hof gefahren worden, bevor die Streikenden das Tor blockierten. So wurde der Müll in der Stadt am Freitagmorgen abgeholt – vermutlich bekamen viele Pirmasenser den Streik deshalb gar nicht mit. Dennoch freute sich Verdi-Mann Jung über die 30 Mitarbeiter, die stundenlang vor dem Firmentor ausharrten.

Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten von mehreren Remondis-Niederlassungen im Südwesten am Freitag zum Streik aufgerufen. Verdi fordert von Deutschlands größtem Versorger eine Lohnerhöhung um zwölf Prozent, mindestens aber um 400 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Bei Verhandlungen im Dezember lagen die Positionen von Arbeitgeber und Gewerkschaft noch weit auseinander, so Verdi. „Der Erfolg des Unternehmens fußt auf der Arbeit der Beschäftigten, gleichzeitig leiden sie unter der massiven Inflation. Die Menschen brauchen bleibende und kräftige Entgelterhöhungen, dafür treten sie in den Streik“, so Verdi-Verhandlungsführer Fabian Gödeke. Am Montag, 23. Januar, wird wieder verhandelt.