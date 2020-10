Für Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi die Angestellten im öffentlichen Dienst wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Dabei handelt es sich laut der Pirmasenser Stadtverwaltung um einen „digitalen Streik“, bei dem die Mitarbeiter von zu Hause streiken. Die Behörde geht davon aus, dass von dem Streik „wahrscheinlich“ auch Kindertagesstätten betroffen sein werden. Laut einer Sprecherin der Stadtverwaltung wurden die Eltern darauf hingewiesen, dass es wegen des Streiks im schlimmsten Fall zur Schließung von Einrichtungen kommen könne.

Die Stadtwerke rechnen ebenfalls mit Einschränkungen, garantieren aber eine ganztägige Notbesetzung. Die Meldestelle (Telefonzentrale) sowie die Bereitschaftsdienste seien erreichbar, das Erteilen von Planauskünften aber nicht möglich. Alle anderen Leistungen wie An- und Abmeldung, Kasse oder Energieberatung seien jedoch möglich. Weitere Infos unter Telefon 06331/8760. Alle Busse fahren den regulären Fahrplan.

Für das Plub hingegen könne kein ganztägiger Betrieb gemäß den regulären Öffnungszeiten garantiert werden. Wer zum Schwimmen möchte, dem wird geraten, sich vorab telefonisch zu informieren: 06331/72500.

Verdi will mit dem Streik Druck aufbauen. Am Mittwoch stehen erneute Verhandlungen an. Die Gewerkschaft fordert 4,8 Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber bieten 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen an.