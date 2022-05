Eltern von Kita-Kindern müssen sich auf erneute Arbeitsniederlegungen in kommunalen Einrichtungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch und Donnerstag zu pfalzweiten Warnstreiks aufgerufen, auch in Pirmasens, Zweibrücken und im Umland. Pfalzweit rechnet Verdi mit etwa 600 bis 700 Streikenden im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Mit den erneuten Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen; nächste Woche werden die Tarifverhandlungen fortgeführt.