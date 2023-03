Wegen des von der Gewerkschaft Verdi organisierten Streiks im öffentlichen Dienst ist am Freitag der komplette Stadtbusverkehr in Pirmasens eingestellt. Es fahren ganztags weder Schüler- noch Linienbusse, betroffen sind alle Linien in der Innenstadt und den Vororten, von Nummer 201 bis 211. Neben der Stadtwerke Verkehrs GmbH bleibt auch die Mobilitätszentrale im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz geschlossen. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass der Ruftaxi-Verkehr (Telefon 06331 876-276) fährt und auch die Busse der QNV auf den städtischen Linien 203 und 207 nicht vom Streik betroffen sind und planmäßig fahren. Auch die Regionalbusse aus dem Umland von Pirmasens fahren planmäßig. Die Verkehrsbetriebe weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Fahrgäste, die aus dem Umland mit dem ÖPNV mach Pirmasens kommen, weder innerstädtische Anschlüsse noch Anschlüsse über Zubringerbusse zu den Schulen erhalten.

Der Kundenservice und die Kundenberatung der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH haben trotz des Streiks geöffnet. Ein Besuch ist nur nach Terminvereinbarung möglich. Auch mit Termin kann es zu längeren Wartezeiten kommen.