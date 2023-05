Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine geballte kulinarische Vielfalt können Besucher am Wochenende auf dem Schummeltag Streetfood-Festival entdecken. Ob mexikanische, griechische, indische, italienische oder spanische Küche: Insgesamt sorgen 14 Foodtrucks auf dem Messplatz für süße und herzhafte Gaumenfreuden.

Saftige Burger, knackig zubereitete Kartoffelspezialitäten und cremige Nudelgerichte: So in etwa lässt sich das Essen auf dem Street Food Festival beschreiben, das am Wochenende serviert