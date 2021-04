Wenn Joschua Matheis mit seinem Fahrrad in Pirmasens unterwegs ist, dann sieht das in etwa so aus: er springt von hohen Mauern, steht auf dem Lenker seines Fahrrads oder ist nur auf einem Rad unterwegs. Street-Trial nennt sich die waghalsige Sportart und gehört zu den schwierigsten Radsportarten.

Street-Trial verbindet Mountainbikefahren und BMX mit der Fahrtechnik des Bike Trial. Balance und Fahrrad-Beherrschung sind für die Ausführung essenziell. Seine Stunts hat sich Joschua Matheis selbst beigebracht. Damals ist er im Internet auf Fabio Wibmer gestoßen, einen österreichischen Mountainbike- und Trialfahrer. „Er hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das will ich auch machen“, erklärt Joschua Matheis. Vor knapp drei Jahren hat er mit dem Street-Trial begonnen und ist seitdem fast täglich auf dem Fahrrad, gerne auch mal vier bis fünf Stunden am Stück.

Der 18-Jährige kommt eigentlich aus Leimen, nutzt Pirmasens aber regelmäßig als Trainingsplatz. Besonders beliebt ist der Platz vor der Alten Post, der sich super für Sprünge eignet. Aber auch die Mauer der Grundschule Horeb oder die Treppen vor der Pirminskirche wurden schon als Übungsplatz genutzt. „Wichtig ist, dass es Mauern und Lücken gibt, über die ich springen kann“, erklärt Joschua Matheis.

Passanten klatschen

Vorbeilaufende Passanten seien meist ziemlich beeindruckt von den Kunststücken. „Oft wird geklatscht oder gejubelt, das ist schon cool“, verrät Joschua Matheis. Manchmal kommt er auch auf verrückte Ideen, beispielsweise aus dem zweiten Stock eines Gebäudes auf einen Lieferwagen zu springen – und das auf dem Hinterrad. „Mich fasziniert einfach, dass es keine Grenzen gibt und ich mich ausprobieren kann“, erzählt er.

Vor hohen Sprüngen hat er keine Angst mehr. Bis zu drei Meter hoch sind die Mauern, danach wird es kritisch. „Anfangs war ich mit meinem normalen Mountainbike unterwegs, da ist mir aber der Rahmen bei einem Sprung aus 1,5 Metern gebrochen“, sagt der 18-Jährige. Dann wurde es Zeit für ein Street-Trial-Bike, das er einem Profi abkaufte. Um dem Fahrrad den persönlichen Schliff zu verpassen, lackierte Joschua Matheis den Rahmen selbst.

Eigener Youtube-Kanal

Der 18-Jährige hofft darauf, in Zukunft mit dem Street-Trial erfolgreich zu werden. Die beste Plattform dafür sei Youtube. Deshalb ist ein großes Videoprojekt bereits für April geplant. „Ich bin durch ganz Rheinland-Pfalz gefahren und habe an verschiedenen Plätzen neue Stunts ausprobiert“. Das Video wird dann auf seinem Youtube-Kanal erscheinen.