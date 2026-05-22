Wegen der Messe „LebensArt“ gelten im Pirmasenser Strecktalpark in der Woche nach Pfingsten geänderte Zugangszeiten. Die Stadtverwaltung informiert, dass der Park an Pfingstmontag und Dienstag, 25. und 26. Mai, jeweils von 6 bis 22 Uhr geöffnet ist, jedoch einzelne Flächen für Aufbauarbeiten gesperrt bleiben.

Am Mittwoch und Donnerstag, 27 und 28. Mai, bleibt der Park ganztägig geschlossen. Der Biergarten ist am Mittwoch bis 18 Uhr zugänglich, ab Donnerstag ebenfalls geschlossen.

Während der Messe ist der Park für Messebesucher über den Zugang Fröhnstraße am Freitag und Samstag, 29. und 30. Mai, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 31. Mai, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für den Abbau wird das Gelände am Montag, 1. Juni, bis einschließlich 12 Uhr gesperrt. Weitere Hinweise bietet die Veranstaltungsseite unter www.lebensart-messe.de.