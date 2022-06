Die Lebensart-Messe findet in der Regel bei schönstem Wetter im Strecktalpark statt. Eine Zeit, die auch gerne Familien mit Kindern für einen Besuch im Spielplatzbereich nutzen würden, was jedoch nicht geht, da der Park für fünf Tage für die Öffentlichkeit gesperrt wird.

Das möchte Susanne Krekeler (CDU) geändert haben. In der Stadtratssitzung am Montag fragte sie deshalb, ob der Park nicht wenigstens teilweise zugänglich bleiben kann. Familien aus dem Winzler Viertel, die den Park gerne oft besuchen, hätten sich an sie gewandt. Vor allem der Spielplatz liegt Krekeler am Herzen, zumal dieser Bereich für die Lebensart-Messe gar nicht benötigt wird.

Dezernent Denis Clauer versprach, nach einer Lösung zu suchen. Es sei jedoch nicht einfach, da hier auch Haftungsfragen zu klären seien, falls ein Spielplatzbesucher doch in den Messebereich kommt, obwohl es verboten wäre.