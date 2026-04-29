Pünktlich zum Tag der Arbeit startet der Biergarten im Strecktal in die warme Jahreszeit. Zum Auftakt gibt es schon am Mittag Live-Musik.

Einst aus der Not der Corona-Pandemie heraus geboren, ist er heute genauso wenig aus dem Pirmasenser Sommer wegzudenken wie das Plub-Freibad und das Schlabbeflicker-Festival: der Biergarten im Strecktal. Am 1. Mai endet die Winterpause für Betreiber Andreas Schütz und sein Team von V-Zeit.

Am Tag der Arbeit wird der Biergarten erstmals in diesem Jahr öffnen. Um den Start in die neue Saison zu feiern, gibt es ab 12 Uhr Live-Musik von „Wood Rock“, als Feiertagsessen steht zusätzlich zum regulären Speiseangebot Rollo auf der Karte – wahlweise mit Knödeln oder Pommes.

Wöchentlich Musik und Bingo

Das Thema Musik soll nicht nur zum Auftakt eine Rolle spielen, sondern wöchentlich – wie es sich in den vergangenen Jahren bereits bewährt hat. „Mittwochs gibt es abends immer Live-Musik“, kündigt Schütz an. Auch die wöchentlichen Bingo-Abende kehren donnerstags zurück. Los geht es damit am 4. Juni.

Mit der Biergarten-Saison im Vorjahr ist Schütz zufrieden: „Bis auf vier Wochen hatten wir gutes Wetter.“ Dass mal einen Monat lang nicht pausenlos die Sonne vom Himmel lacht, sei normal, meint Schütz – und auch wichtig: „Wir wollen ja alle, dass der Strecktalpark schön grün ist. Dafür muss es eben manchmal regnen.“

Info

Der Biergarten im Strecktal hat täglich von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet, Essen gibt es jeweils von 12 bis 21 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleibt der Biergarten geschlossen.