So hatte sich das ein junger Mann nicht vorgestellt. Anstatt ans schnelle Geld zu kommen, wurde er bedroht und muss nun selbst zahlen.

Im Dezember 2022 hatte ein damals 20-jähriger Mann über den Internetdienst Snapchat Kontakt mit einer unbekannten Person, die ihn veranlasste, gegen Provision die Daten seines Girokontos zur Verfügung zu stellen, um Zahlungen darüber abzuwickeln. Im Dezember 2022 gingen fünf Überweisungen über mehr als 10.000 Euro auf dem Konto des jungen Mannes ein.

Das Geld stammte aus Betrugstaten, bei denen den Geschädigten vorgetäuscht wurde, ein naher Angehöriger müsse eine Rechnung bezahlen und habe keinen Zugang zu seinem Konto. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass sich bereits aus der anonymen Anwerbung über das Internet habe aufdrängen müssen, dass die Gelder aus illegalen Quellen stammen. Gegen einen Strafbefehl über 3600 Euro wegen Geldwäsche in fünf Fällen legte der Mann Einspruch ein, so dass es zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Pirmasens kam.

Verteidiger Stephan Holzlöhner erläuterte, mit dem Einspruch wende sich sein Mandant gegen die im Strafbefehl angeordnete Einziehung des Wertes des Erlangten von über 10.000 Euro. Sein Mandant habe in Wirklichkeit keine Verfügungsgewalt über das auf sein Konto gelangte Geld gehabt. Das hätten „Leute gehabt, mit denen man sich nicht anlegen sollte“, verdeutlichte Holzlöhner.

Verteidiger: Keinen praktischen Zugriff auf das Geld

Der Angeklagte hatte jedoch Teilbeträge von 3000 Euro und 4000 Euro an seine Schwester weitergeleitet. Darin sah die Richterin den Beweis, dass der Angeklagte über die eingegangenen Gelder verfügen konnte. Er habe noch „Verfügungsgewalt gehabt, wenn auch nicht von langer Dauer“, belehrte sie. Der Angeklagte wies darauf hin, dass die Unbekannten ihm sofort über Snapchat gedroht und ihn aufgefordert hätten, das Geld zurückzuschicken, was er dann auch getan habe. Sein Verteidiger folgerte, dass sein Mandant „keine tatsächliche Möglichkeit hatte, mit dem Geld etwas anzufangen“.

Auf Anraten der Richterin und nach Rücksprache mit seinem Mandanten beschränkte der Verteidiger den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Rechtsfolgen und bat, die Einziehung auf den bei der Beschlagnahme noch vorhandenen Betrag von 4000 Euro zu beschränken.

Dem folgte die Jugendrichterin nicht. Aber sie wandte Jugendstrafrecht an, was mildere Sanktionen eröffnet als das Erwachsenenstrafrecht. Die Jugendrichterin verwarnte den inzwischen 23-Jährigen, der einer Arbeit nachgeht und nicht vorbestraft ist, wegen Geldwäsche in fünf Fällen. Er muss 800 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege zahlen. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung von über 10.000 Euro an Taterträgen an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.