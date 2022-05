Wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und Nachstellung musste sich ein 31-Jähriger vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten. Am zweiten Verhandlungstag nahm er seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl zurück, womit dieser rechtskräftig wurde. Er erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und muss 200 Sozialstunden verrichten.

Die geschädigte 33-Jährige berichtete über ihre Beziehung mit dem 31-jährigen Angeklagten. Bereits vor einigen Jahren hätten sie sich getrennt, aber wegen zwei gemeinsamen Kindern hätten sie zwangsläufig immer wieder Kontakt gehabt – und Streit. Der Angeklagte behaupte Sachen, die nicht stimmen. Er rede immer wieder über das gleiche Thema. „Er kann’s nicht abhaken. Er steigert sich hinein und wird aggressiv, weil ich’s nicht mehr hören kann“, erläuterte sie das Konfliktpotenzial.

Im vergangenen Sommer habe er sie in der Küche ihrer Wohnung an die Wand gedrückt und ihr auf die Wange geschlagen. Im Wohnzimmer habe er ihr ans Bein getreten. Ein anderes Mal habe er ihr ein Kinderschälchen aus Hartplastik gezielt ins Gesicht geworfen, als er das gemeinsame Kleinkind gefüttert habe. Dadurch sei ihre Lippe aufgeplatzt. Sie hätten darüber geredet, dass sie wieder arbeiten gehen will, wenn das ältere Kind in die Schule kommt, und wie das mit der Kinderbetreuung dann geregelt werden könne. Aber er habe verlangt, dass sie das Kind jeden Tag zur Schule bringt und abholt, obwohl das Schulgebäude nur ein paar Meter entfernt ist. Darüber sei es zum Streit gekommen.

Weiter klagte die Frau: Der Mann verspreche immer, er mache es nicht mehr. Aber er könne nicht normal mit ihr reden. „Er explodiert“, erzählte die 33-Jährige. Deshalb lasse sie ihn nicht mehr in die Wohnung. Aber er versuche, trotzdem hineinzukommen. Er rufe sie ständig auf ihrem Handy an und kontrolliere sie. Wenn sie nicht ans Telefon gehe, schaue er, wo sie sei. Und er frage sie und das Kind aus, was sie mache, wo sie hingehe, und behaupte, sie hätte etwas mit anderen Männern. Wenn sie auf seine Anrufe nicht reagiere, komme er vorbei. „Ich fühle mich überwacht. Ich kann nicht vor die Tür, kann mir nichts vornehmen und habe keine Freunde mehr“, klagte die 33-Jährige. Das habe dazu geführt, dass sie manchmal überreagiere – auch bei den Kindern. Und sie könne schlecht schlafen.

Der Angeklagte bestritt, dass er die Frau geschlagen oder getreten habe. Er habe sie nur geschubst, sagte er. Es habe viel Streit gegeben – wegen der Kinder. Er habe sich um die Kinder gekümmert, sie gebadet. Die 33-Jährige achte hingegen nicht auf die Kinder und lasse sie tagelang bei ihrer Mutter, klagte er.

Das Kinderschälchen habe er gegen den Schrank geworfen, aber es sei zurückgeprallt und habe die Frau im Gesicht getroffen. Angerufen habe er nur, um zu wissen, wie es den Kindern geht. Nachts habe er aber nur sehr selten angerufen, behauptete der Mann. Aber er räumte ein, er sei auch nachts zur Wohnung seiner Ex gefahren und habe geklingelt. Er habe Zweifel gehabt, ob es den Kindern gut geht, war seine Begründung. Aber inzwischen sei der Kontakt auf die Kinder beschränkt, sagte er.