Film, Jonglage und ein Ballsaal im Freien mit überdimensionalem Kronleuchter: Das „Il été une fois…“-Festival lockt mit einem bunten, hochkarätigen Programm von Straßentheater, mit dem sich die Lothringer auf Olympia in Paris einstimmen wollen.

Unbeschwertes Straßenspektakel wird großgeschrieben bei den französischen Nachbarn und das jedes Jahr gratis für die Besucher. Drei Veranstaltungen gibt es dieses Jahr: in Meisenthal, Siersthal und Bitsch. Straßentheater vom Feinsten wird beim Festival „Il été une fois…“ gratis geboten, bei dem das Publikum eine Menge zum Lachen und Staunen hat, versprechen die Veranstalter. Das sind die Gemeinden vom Pays de Bitche und der Verein Cadhame Meisenthal.

Los geht es am Sonntag, 14. Juli, 21.45 Uhr in der früheren Maginotfestung Ouvrage du Simserhof mit der Companie Annibal et ses éléphants und dem „Film vom Sonntagabend“, ein Spektakel, das für Kinder ab sieben Jahren empfohlen ist. „Le film du dimanche soir“ ist eine Kirmes-Kinoshow, die acht Schauspieler mit Musikern, Klangkünstlern und einem Filmvorführer auf die Beine stellen. Dabei heraus kommen neun theatralische Zwischenspiele, die 90 Minuten dauern. Sie seien voll von verspielter, lehrreicher, burlesker und bewegender theatralisch-filmischer Fantasie, wirbt die Theatertruppe. Für das leibliche Wohl wird sich der örtliche Baumpflegeverein kümmern.

Sport mit Hotdog

Cie Pol & Freddy heißen die Artisten, die am Sonntag, 21. Juli, mit ihrer Inszenierung „De Cuyper vs. De Cuyper“ in Bitsch gastieren. Die Show beginnt um 21 Uhr auf der Place Aynie. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Jongliershow mit zwei Spielern und einem Schiedsrichter. In einer Atmosphäre, die einem großen Sportereignis würdig ist, treten zwei Brüder in einer Reihe verschiedener Wettbewerbe gegeneinander an. Der dritte Protagonist kommentiert und übernimmt die Rollen des Schiedsrichters, Trainers, Balljungen und eines Hotdog-Verkäufers. Ins Spiel kommen alle Codes und Regeln bekannter, weniger bekannter und erfundener Sportarten: Heldentum und Fairplay, Eröffnungsfeier und Sponsoring, Doping und Nichteinhaltung der Spielregeln. Beide Festival-Verabredungen dauern etwa eine Stunde.

Der wohl spektakulärste Programmpunkt ist am Samstag, 27 Juli, 21.30 Uhr, vor der Glasbläserhalle von Meisenthal zu erleben. Denn mit einer großangelegten Flugshow soll nicht weniger gefeiert werden als die Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris, nachdem das beschauliche Meisenthal schon einen Monat zuvor eine Etappe der legendären Fackelübergabe war.

Der Zwölf-Meter-Kronleuchter

Die Companie Transe Express wird den erst kürzlich neu gestalteten Platz in einen riesigen Ballsaal verwandeln, der eine Atmosphäre von Theater, Zirkus und Musik ausstrahlt. Einem wahrhaftigen Kristallpalast soll die Kulisse gleichen, auf dem ein monumentaler Kronleuchter mit einem Durchmesser von zwölf Metern angebracht werden wird. Warum? Um an die für das Gebiet spezifische Geschichte von Glas und Kristall zu erinnern. Im Nachbarort Saint-Louis-lès-Bitche werden schließlich heute noch Kronleuchter im Wert eines Wohnhauses hergestellt.

Außerdem wird eine Tanzfläche installiert, dazu ein schwebendes Orchester und eine mobile Bar. Dazwischen sollen Akrobaten und Figuren mit ausgefeilten Charakteren schweben, die vor Magie nur so sprühen und den öffentlichen Raum in ein Open-Air-Tanzspektakel verwandeln.

Getanzter Flashmob

Von Walzer bis Techno erlebt das Publikum die große Ballgeschichte und wird durch einen Flashmob zum Mittanzen eingeladen. Am Ende der Show bleibt der Kronleuchter erleuchtet, und das Publikum ist an der Reihe, die Tanzfläche zu betreten und die Tanzfläche mit einer DJ-Playlist zum Beben zu bringen. Hungern und dürsten muss niemand. Die Glasbläserhalle wird kleine Mahlzeiten und Erfrischungsgetränke anbieten. Besonders gut geeignet für deutsche Besucher sind die Termine in Bitsch und Meisenthal, weil Sprache nicht so eine große Rolle spielt.