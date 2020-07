Das Bitscherland lässt sich von Corona nicht unterkriegen und startet am Sonntag sein alljährliches Sommertheaterfestival „Il été une fois“, allerdings mit nur zwei statt sonst fünf oder sechs Spektakeln. Den Anfang macht die Truppe „Cirque Exalté“ in Volmunster mit einem 45-minütigen Akrobatik- und Tanzstück.

Das Theaterfestival im Mai in Meisenthal hatte coronabedingt noch abgesagt werden müssen. Die Veranstalter, der Kulturverein Cadhame, wagen jetzt im August mit zwei Abenden Straßentheater wieder einen Anfang. Wie in jedem Jahr soll mit „Il été une fois“ in den französischen Ferien den Daheimgebliebenen Kultur geboten werden. Der Titel der Theaterreihe ist ein Wortspiel aus „Es war einmal“ und dem Wort „été“ für Sommer. Am kommenden Sonntag, 21 Uhr, spielt das Theater in Volmunster. Am Sonntag, 23. August, 21 Uhr, dann in Mouterhouse.

Für den Termin am kommenden Sonntag hat Cadhame die Truppe „Cirque Exalté“ aus Le Mans engagiert. Auf dem Platz vor der Eschweiler Mühle wird ein Trio aus einer Frau und zwei Männern waghalsige Akrobatik gepaart mit Ausdruckstanz bieten. Der Titel des Stücks „Furieuse tendresse“, also „wütende Zärtlichkeit“ verrät bereits etwas über den Inhalt, der größtenteils nonverbal vermittelt wird und damit für deutsche Zuschauer ohne Französischkenntnisse geeignet sein dürfte. Die Konstellation mit einer Frau und zwei Männern zusammen mit der Musik von Patti Smith ergibt eine Mischung, die von Freiheit, dem Leben im Hier und Jetzt und der Suche nach Intensität erzählen soll.

Die drei Artisten haben dazu eine Choreografie entwickelt, die mit einer Mischung aus Akrobatik und Ausdruckstanz die Geschichte der amourösen Verwicklungen des Trios schildert. Die Frau, die sich mal dem und mal dem anderen zuwendet, von beiden aufgefangen wird, wenn sie aus schwindelnder Höhe vom Trapez in die Tiefe fällt, um gleich wieder von ihren Männern zu einem emotionalen und räumlichen Höhenflug aufzubrechen. Das Ganze darf dann auch kokett und anzüglich werden.

Die Macher des Stücks nehmen dabei die Musik von Patti Smith als Aufhänger für das Lebensgefühl der 70er Jahre, gemixt mit einem Titel von Kurt Cobain und dem Stabat Mater von Antonio Vivaldi. Die Truppe „Cirque Exalté“ liebt die Extreme.

Die Aufführung an der Eschweiler Mühle (Moulin D“Eschviller) lässt den Besuchern genügend Raum, um die aktuell gebotenen Abstandsregeln einhalten zu können. Der Veranstalter weist darauf hin, dass vor Ort, die für den jeweiligen Tag geltenden Hygienevorschriften beachtet werden müssen. Unter anderem müssen Masken getragen werden. Auf dem Boden werden die Positionen der Besucher abmarkiert, die dort allein oder mit ihrer Familie das Spektakel verfolgen können. Die Besucherzahl wird nicht limitiert, da es im Freien ist und eine ausreichend dimensionierte Fläche für eine große Zahl an Zuschauern vorhanden sei, wie Myriam Mackenzie von Cadhame versichert.