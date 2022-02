Die Landesstraße 496 zwischen Merzalben und Münchweiler wird ab Montag wegen Forstarbeiten tagsüber voll gesperrt. Laut Kreisverwaltung wird die Sperrung bis 25. März dauern. Die Hubert Forst GmbH fällt bei Merzalben an der Straße umfangreich Bäume. Dafür wird die Landesstraße L 496 zwischen Ortsausgang Merzalben und Kreuzung K 34 tagsüber voll gesperrt. Umgeleitet wird der Verkehr ab Merzalben über die L498 und die K34 und umgekehrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Außerhalb der Arbeitszeiten wird die Vollsperrung aufgehoben. Die Bushaltestelle Merzalben Forsthaus wird in dieser Zeit in die Höhstraße verlegt. Das Verkehrsunternehmen hat Ersatzhaltestellen eingerichtet.