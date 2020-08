Die angekündigte Fahrbahnsanierung zwischen Rumbach und der L488 und die damit verbundene Vollsperrung wird voraussichtlich ab 31. August beginnen, wie der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern am Freitag mitteilte. Die Bauarbeiten zur Sanierung der L478 in Richtung Fischbach werden etwa drei Monate andauern. Aufgrund der Fahrbahnbreiten kann die Strecke laut LBM nur unter Vollsperrung saniert werden. Die folgende Umleitungstrecke wird ausgeschildert: Fischbach – L487– Salzwoog – L486 – B427 – Dahn – B427 – Reichenbach – L489 – Bundenthal (und umgekehrt).