Wegen des Novembermarktes müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen. So wird etwa die Schloßstraße ab Mittwoch teilweise gesperrt und der Parkplatz bei St. Pirmin ist bereits ab Montag nicht nutzbar.

Die Schloßstraße in Richtung Exerzierplatz wird von Mittwoch, 2. November, 6 Uhr, bis einschließlich Montag, 7. November, zwischen Löwenbrunnenstraße und Christiansgasse gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Richtung Buchsweiler-Tor-Platz folgt ab Freitag, 4. November. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt ab der Kreuzung an der Parkbrauerei über die Schloß-, Exerzierplatz- und Ringstraße zum Oppenheimer-Tor und weiter zur Gärtner-, Schützen-, Teich-, Schäferstraße. Alternativ steht die Strecke über die Dankelsbach-, Horeb-, Darmstädter-, Friedhofstraße zur „Landauer-Tor-Kreuzung“ zur Verfügung. In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die Berg- und Herzogstraße zum Dr.-Robert-Schelp-Platz und von dort über die Dankelsbachstraße zur Zweibrücker Straße umgeleitet. Andienungsverkehr ist zugelassen.

Auch Parkplätze gesperrt

Der Parkplatz zu Füßen der katholischen Pfarrkirche St. Pirmin sowie die dazugehörigen Stellplätze entlang der Schloßstraße stehen ab Montag, 31. Oktober, nicht zur Verfügung, da mit dem Aufbau eines Riesenrades begonnen wird. Der Münzparkplatz in der Bahnhofstraße ist zwischen Freitag, 4. und Sonntag, 6. November, gesperrt. Davon ausgenommen sind die Stellplätze an den E-Ladesäulen sowie der Schwerbehindertenparkplatz. Die Fläche wird für die Logistik der Marktbeschicker benötigt.

Busverkehr beeinträchtigt

Die Sperrung wirkt sich auch auf den Linienverkehr der Stadtwerke Verkehrsbetriebe aus. Die Omnibusse können von Mittwoch, 2. November (ab 9 Uhr) bis Dienstag, 8. November (bis 7 Uhr), folgende Haltestelle in der Schloß- und Alleestraße nicht bedienen: Schloßplatz, Nagelschmiedsberg und Alter Friedhof. Die Busse der Linien 201, 203, 207, und 210 sowie die Linien 203 und 209 stadteinwärts werden über die Schäferstraße umgeleitet. Zu- und Ausstieg ist möglich an den Haltestellen Exerzierplatz, Am Volksgarten oder am Finanzamt sowie allen Haltestellen in der Schäferstraße.