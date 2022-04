Die Planungen für die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 2 zwischen Hilst und der L478 haben sich geändert: Die Vollsperrung der Straße wird erst im Mai erforderlich sein. Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern. Ursprünglich war geplant, dass der Abschnitt der K2 zwischen Hilst und der L478 ab 25. April für etwa zwei Wochen voll gesperrt wird. Nun wird die Straße dort erst am 10. Mai gesperrt werden für die Dauer von rund zwei Wochen. Die Umleitung erfolgt über die K 1 Schweixermühle über die K 2 nach Hilst. Die Routenführung gilt gleichermaßen in umgekehrter Richtung. Die Kosten für die Baumaßnahme der etwa 1250 Meter Gesamtlänge betragen rund 165.000 Euro und werden vom Kreis Südwestpfalz getragen. Das Unternehmen Eurovia Teerbau aus Neunkirchen führt die Arbeiten durch.