Am Dienstagabend um 21.06 Uhr kam es in der Gasstraße zu einem Wasserrohrbruch in Höhe der Hausnummer 11. Wie die Stadtwerke Pirmasens mitteilen, konnte der Schaden wurde noch im Laufe der Nacht behoben werden. Die Wasserversorgung habe um 4.30 Uhr wieder hergestellt werden können. Allerdings sind die Straßenschäden noch nicht behoben. Die Planungen dafür liefen. Die Baustelle könne auf Sicht umfahren werden. Da es sich um einen stark befahrenen Straßenabschnitt handelt, muss laut Stadtwerke mit Verkehrsbehinderungen und auch Rückstaus gerechnet werden. rhp