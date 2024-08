In der Schlossstraße in Dahn ist am späten Sonntagabend eine Straßenlaterne umgefahren worden. Sie wurde aus der Bodenverankerung gerissen und fiel auf den Gehweg. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln, der zunächst weggefahren war.

Laut Mitteilung war der 54-Jährige zwischen 21.30 und 22.30 Uhr mit seinem Mazda in Richtung Schulzentrum unterwegs. Warum er kurz nach der Einmündung Tannstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen die Straßenlaterne knallte, ist unbekannt. Die Polizei fand den beschädigten Mazda in einer Nebenstraße parkend. Die Beschädigungen und weitere Spuren konnten zweifelsfrei dem Unfall in der Schlossstraße zugeordnet werden. Aufgrund der Schadenshöhe wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Zeugen des Vorfalls werden gesucht. Sie erreichen die Polizei Dahn unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de.