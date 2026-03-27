In Pirmasens und Zweibrücken konnte die Polizei 2025 einen starken Rückgang der gemeldeten Verbrechen verzeichnen. Aber es gibt auch Anlass zur Sorge.

Die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Pirmasens, die den Landkreis sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken umfasst, verzeichnet in fast allen Bereichen rückläufige Fallzahlen.

Insgesamt ging die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr von 8457 in 2024 auf 7858 zurück – ein Minus von gut sieben Prozent. Haupttreiber sind die beiden Städte. Im Landkreis blieb das Niveau mit 2558 Straftaten nahezu unverändert.

In Pirmasens sanken die Kriminalfälle um acht Prozent auf 3174. Tatverdächtige waren überwiegend Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit; in 25 Prozent der Fälle handelte es sich um Ausländer. Insgesamt wurden 3052 Männer als Tatverdächtige registriert. Frauen waren in 27 Prozent der Fälle Täterinnen. 1028 Frauen wurden als Opfer erfasst, bei Männern waren es 1267. In 18 Prozent der Fälle wurden Ausländer als Opfer registriert.

Gewalttaten werden weniger

Rückgänge gab es vor allem bei Rohheitsdelikten und Diebstählen. Unter Rohheitsdelikte fallen Körperverletzung, Raub oder Freiheitsberaubung. Mit 1707 Fällen lagen sie deutlich unter den beiden Vorjahren, insbesondere bei Raub und Körperverletzung. Bei den Diebstählen wurde mit 1869 Fällen ein Fünfjahrestief erreicht – allerdings nur bei einfachen Diebstählen.

Schwere Diebstähle nehmen hingegen zu. Wohnungseinbrüche stiegen auf 148 Fälle, ein Plus von 38 Prozent. Auch der schwere Ladendiebstahl, etwa der Diebstahl besonders gesicherter Waren oder gewerbsmäßige Taten, legte zu; registriert wurden 87 Fälle.

Bei Diebstahlsdelikten verzeichnet die Kriminalpolizei Pirmasens eine besonders niedrige Aufklärungsquote von 6,1 Prozent. Insgesamt liegt die Quote für alle Delikte bei 72,8 Prozent. Sehr gute Werte erreicht die Polizei bei Vermögensdelikten wie Betrug, Untreue oder Urkundenfälschung: Hier werden 81 Prozent der Fälle aufgeklärt.

Aufklörungsquote hängt mit Tatbereich zusammen

Mehr Arbeit bereiteten Geldwäscheverfahren. Die Zahl der Geldwäschedelikte stieg um 34 Prozent auf 74 Fälle. Zuwächse gab es auch bei Brandstiftungen: 65 Fälle bedeuten 17 mehr als im Vorjahr. Sachbeschädigungen an Autos nahmen um 18 Prozent auf 410 Fälle zu.

Die als besonders einschneidend empfundene Straßenkriminalität ist aus Sicht der Polizei „erfreulich gesunken“. Wurden 2021 noch 1384 Delikte wie sexuelle Belästigung, Handtaschenraub, Taschendiebstahl oder Körperverletzungen im öffentlichen Raum angezeigt, waren es im vergangenen Jahr 1224. Allerdings bleibt die Aufklärungsquote mit 33 Prozent in diesem Bereich niedrig.

Kontinuierlich steigen die Fälle, in denen Polizeibeamte selbst Opfer werden. Gewalt gegen Polizisten – dazu zählen auch Bedrohungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – erreichte mit 87 Fällen im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens einen Höchststand. Vor fünf Jahren waren es 57 Fälle. Betroffen waren 184 Beamte.