Die Pirmasenser CDU-Fraktion spricht sich dafür aus, dass an Straßenkreuzungen in der Stadt, an denen die Rechts-vor-links-Regel gilt, sogenannte Haifischzähne die Verkehrsteilnehmer auf die Vorfahrtssituation aufmerksam machen sollen. Haifischzähne sind keine echten Vorschriftszeichen, sondern nur unterstützende Markierungen. Eine Anfrage bei der Polizeidirektion Pirmasens habe ergeben, dass durchschnittlich jeder fünfte Vorfahrtsunfall in Pirmasens an einer Rechts-vor-links-Kreuzung oder -Einmündung passiere, informieren die Christdemokraten. Deshalb bittet die Fraktion die Stadt darum, zu prüfen, an welchen Kreuzungen und Einmündungen die Markierungen für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit sinnvoll wären und diese dann dort aufzubringen. Die nächste Stadtratssitzung findet am 13. Dezember statt.