Die Debatte um die Nutzung der privaten Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken nimmt kein Ende. Jetzt heißt es aus dem Rathaus, dass der Mann, der den Privatweg ersteigert hat, die Straße nicht einfach willkürlich absperren darf.

Durch die Einführung des Deutschland-Tickets spart der Kreis Südwestpfalz bei der Schülerbeförderung rund 400.000 Euro. Bis zum 2. Mai schollen 4300 Schülerfahrkarten auf das 49-Euro-Ticket umgestellt werden.

Dieter Weißmann ist Physiotherapeut. In seiner Praxis in Waldfischbach-Burgalben will er seine Patienten wieder ins Lot bringen und wendet dazu eine in der Pfalz einzigartige Behandlungsmethode an.

Plan B ist nach pandemiebedingtem Durchhänger doch noch aufgegangen: Birgit Klein und ihr Ehemann Roland haben in einer früheren Lederwarenfabrik einen Co-Working-Space geschaffen.

Ehemalige Tadano-Mitarbeiter des Werks Wallerscheid waren zum 30-jährigen Bestehen zu Besuch an ihrer alten Arbeitsstätte. Die Arbeit sei komplexer geworden aber einiges ist doch gleich geblieben.

Die Digitalisierung – insbesondere in den Schulen - schreitet voran und macht auch vor dem Sportunterricht nicht halt. Eine Schule in der Südwestpfalz könnte Vorreiter beim digital aufgepeppten Unterricht werden.

Weltweit finden sich am 7. Mai Läufer ein, um gemeinsam eine Strecke zu absolvieren und dabei Geld für die Rückenmarkforschung zu sammeln. In Schmitshausen hat es einen ganz bestimmten Grund.

Die Pirmasenser kaufen inzwischen lieber wieder im Laden ein. Das Einkaufserlebnis bevorzugen zumindest jene, die sich bei unserer Montagsumfrage geäußert haben.

Pfarrer Thomas Ott sagt der Südwestpfalz Ade. Den katholischen Seelsorger zieht es von Pirmasens an den Rhein. Seit 2020 war er in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini tätig, zum 1. September wechselt Ott nach Speyer.

Viel mehr an Dramatik geht nicht: Ein ähnlich hin und her wogendes Duell wie in der Bundesliga der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund haben sich in der A-Klasse Pirmasens-Zweibrücken die Fußballer vom SC Stambach und dem SV Hochstellerhof geliefert.