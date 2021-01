Viele Pirmasenser müssen damit rechnen, in diesem Jahr von der Stadtverwaltung stärker zur Kasse gebeten zu werden als im Vorjahr. Die wiederkehrenden Beiträge zum Straßenausbau steigen.

Die Stadtverwaltung spricht in einer Mitteilung von einer „moderaten“ Anpassung. Im Januar will die Behörde die entsprechenden Abgabenbescheide an die Grundstücksbesitzer verschicken. Bis zum Monatsende sollen rund 30.000 Bescheide in den Briefkästen landen.

Die Stadt begründet den Anstieg der Gebühren mit der „allgemeinen Baupreissteigerung der vergangenen fünf Jahre“. Die Straßenausbeibeiträge sollen dabei helfen, den Sanierungsstau zu beheben. Seit dem Jahr 2001 seien in Pirmasens und den sieben Ortsbezirken über 120 Straßen ausgebaut worden. Die Stadt ist davon überzeugt, dass durch diese Infrastrukturmaßnahmen das Stadtbild „deutlich aufgewertet“ wurde.

Dazu wurden die 513 Straßen im Stadtgebiet und den Vororten erfasst, in Abschnitte unterteilt, einer technischen Bewertung unterzogen und eine Prioritätenliste gebildet. Das aktuelle Ausbauprogramm umfasst 38 Projekte, die zwischen 2021 und 2025 realisiert werden sollen. Das Volumen der einzelnen Maßnahmen bewegt sich zwischen geschätzten 16.000 Euro und 1,6 Millionen Euro. Die sogenannten wiederkehrenden Beiträge für Verkehrsanlagen werden immer jährlich mit den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie wiederkehrenden Beiträgen für Oberflächenwasser auf einem gemeinsamen Bescheid über tiefbauliche Entgelte erhoben.

Die Stadtverwaltung rät: Diese Mehrbelastung sowie die unveränderte Höhe der anderen Abgaben kann am besten durch Vergleich der neuen Bescheide 2021 mit den Vorjahresbescheiden festgestellt und kontrolliert werden. Die genauen Rechenschritte zur Ermittlung des Betrags seien auf der Bescheidrückseite dargestellt und erläutert. Sollten einzelne Grundstückseigentümer keine Bescheide für 2021 erhalten, bittet die Verwaltung in diesen Fällen ab 10. Februar auf den Kontaktnummern der Vorjahresbescheide anzurufen. Es würden dann umgehend Ersatzbescheide zugestellt.

Im Bereich der Steuern, für deren Höhe die Stadt verantwortlich ist, wie etwa Grundsteuer und Hundesteuer, sind in diesem Jahr keine Erhöhungen geplant. Ebenso bleiben die Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie die wiederkehrenden Beiträge für Oberflächenwasser unverändert.