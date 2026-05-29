Der Ausbau der beiden längsten und wichtigsten Straßen in Herschberg scheint nun in greifbare Nähe gerückt. Bei einem Teil der Planung greifen die Bürger ein.

Dass die Bewohner der Hauptstraße und der Thaleischweiler Straße – und auch viele andere im Dorf – an dem Ausbau großes Interesse haben, zeigte sich am Dienstag bei einer ersten Informationsveranstaltung durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Sportheim des SV Herschberg. Mit fast 100 Teilnehmern war es voll besetzt. Ortsbürgermeister Andreas Schneider sprach von einem ganz besonders wichtigen Projekt für die Sickingerhöhgemeinde. Mittlerweile sei es mehr als 50 Jahre her, dass diese beiden Straßen mit einer neuen Teerdecke versehen wurden. Aus einem alten Zeitungsbericht in der RHEINPFALZ von 1972 geht hervor, dass die Gemeinde dafür damals 300.000 Mark ausgeben musste.

Die K18 – von Thaleischweiler-Fröschen kommend – und die K19, die nach Wallhalben führt, treffen im Ortskern von Herschberg aufeinander. Da es sich bei den Ortsstraßen auch um Kreisstraßen handelt, ist für den Ausbau nicht die Gemeinde, sondern der LBM zuständig. Dessen Leiter der Fachgruppe Planung, Stefan Zodet, stellte die Abläufe der geplanten Maßnahme vor, die schon im März dieses Jahres mit Vertretern der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde abgestimmt wurde. Die vorbereitenden Planungsunterlagen wurden vom Ingenieurbüro Sommer in Taunusstein erstellt.

Aufbauschicht soll dicker werden

Die Gesamtlänge der auszubauenden Straßenzüge beträgt rund 1,2 Kilometer. Als vorläufig errechneten Gesamtbetrag für den Ausbau von Straßen und Bürgersteigen nannte Stefan Zodet 4,5 Millionen, davon trägt der Landkreis Südwestpfalz 2,9 Millionen und die Gemeinde Herschberg 1,6 Millionen. Wegen teilweise erschwerter Bedingungen hätten sich die Kosten bei fortschreitender Planung nach oben entwickelt.

Die vorgesehene Fahrbahnbreite beträgt – ähnlich wie auch jetzt – 5,5 bis sechs Meter, die Gehwege sind auf eine Breite von 1,5 Meter geplant. Vorgesehen ist eine dickere Aufbauschicht, weil durch die Sickingerhöhgemeinde mehrere Buslinien führen und mit schweren Landmaschinen auf den Ortsstraßen zu rechnen ist. Dass die Verbandsgemeindewerke ab 2021 das Kanalnetz und die gesamte Wasserleitung generalsaniert haben, wird vom LBM als gute Voraussetzung angesehen, weil dadurch in den Folgejahren keine Aufbrüche der neuen Fahrbahn zu erwarten sind.

Möglicher Baubeginn in zweieinhalb Jahren

Zwei der in Herschberg vorhandenen Bushaltestellen werden während der Arbeiten barrierefrei ausgebaut, aber jeweils nur auf einer Seite der Straße. Bleiben wird die Haltestelle am Ortseingang aus Richtung Saalstadt, der Haltepunkt am ehemaligen Gasthaus Juner wird vor das alte Forsthaus verlegt. Am Ortseingang in Höhe der Bürgerhalle in der Thaleischweiler Straße wird laut Zodet eine sogenannte Geschwindigkeitsdämpfung angelegt, wodurch die Fahrbahn geteilt wird. Wie Messungen ergeben haben, sei das aus Richtung Saalstadt in der Hauptstraße nicht erforderlich. Dies wurde aus den Reihen der Versammlung jedoch bezweifelt. Deshalb hat der Planer eine Prüfung nach einer weiteren Geschwindigkeitsmessung vorgeschlagen.

Wann die Straßen in einen neuen Zustand versetzt werden, wollten die Zuhörer ebenfalls wissen. Nach Auskunft von Zodet kann noch in diesem Jahr das notwendige Planfeststellungsverfahren in Gang gesetzt werden. Nach Offenlegung der Pläne und Prüfung eventueller Einwendungen wird dann ein endgültiger Beschluss erlassen. Ende 2028 könnte die Baugenehmigung vorliegen, sodass ab dem Jahr 2029 mit dem Baubeginn zu rechnen wäre.