Weil auf der Kreisstraße 24 zwischen Waldfischbach-Burgalben und Höheinöd Teile der Fahrbahn saniert werden, wird die Strecke vom Ortsausgang Waldfischbach bis zum Kreisel der A62 am Mittwoch und Donnerstag voll gesperrt. Auf einer Länge von rund 25 Metern muss ein zur Talseite hin abgesackter Fahrbahnrandbereich neu aufgebaut und reguliert werden, informierte die Straßenmeisterei. Nach Abschluss der Arbeiten kann der derzeit eingeengte Bereich vor Waldfischbach-Burgalben wieder freigegeben werden. Gleichzeitig sollen während dieser Sperrung ein Großteil der im April entstandenen Sturmschäden an der Schutzplankenanlage beseitigt werden. Weil die Fahrbahn nicht breit genug ist, um während des fließenden Verkehrs zu arbeiten, wird die Strecke voll gesperrt. Die Umleitung führt in beiden Richtungen über Waldfischbach, K 25, Hermersberg, Höheinöd.