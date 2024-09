Auf der Straße zwischen Schönau und Gebüg wird ab Montag, 9. September, gebaut. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Baustelle beginnt nach dem Kreuzungsbereich der Abzweigung Gebüg und endet in Schönau an der Einmündung zur Straße „Am Zundelsfelsen“. Die derzeit provisorische Einengung am Ortseingang Schönau wird laut Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität fest eingebaut. Schilder sollen dann auf die Engstelle hinweisen. Die Hindernisse noch enger zusammen zu ziehen, sei technisch nicht möglich, sagte Ortsbürgermeister Frank Metzke.

Auf der Strecke zwischen Schönau und Gebüg (K43) wird eine Vollsperrung eingerichtet, sodass Autofahrer ab 9. September Umwege in Kauf nehmen müssen. Die Umleitung führt von Schönau über die L488, die L478 bis Fischbach bei Dahn und von dort weiter über die K44 bis Petersbüchel und die K43 nach Gebüg und umgekehrt. Die Straßenbauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende November dauern. Der LBM gibt die Gesamtkosten mit rund einer Million Euro an. In der Summe enthalten sind der Kreisstraßenausbau sowie die Leistungen der Werke und der Gemeinde im Ortseingangsbereich.