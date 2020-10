Drei Menschen wurden am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Rodalber Straße verletzt.

Eine Frau aus Pirmasens fuhr nach Angaben der Polizei von der Straße „Im Häusel“ mit ihrem Renault Clio in die Rodalber Straße ein, ohne das Stoppschild zu beachten. Ein in Richtung Rodalben fahrender Peugeot, der mit zwei Frauen besetzt war, krachte der Unfallverursacherin in die Seite. Da sich die Türen bei diesem Fahrzeug nicht mehr öffnen ließen, musste die Feuerwehr zunächst den Peugeot einige Meter zurückziehen und anschließend die Frau mit hydraulischem Gerät befreien.

Alle Verletzten wurden ins Städtische Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren bei dem Unfall acht Helfer der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen, Rettungswagen von ASB und DRK, die Polizei und zwei Abschleppwagen. Die Rodalber Straße musste im Einmündungsbereich für eine halbe Stunde gesperrt werden. An den beiden beteiligten Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 25.000 Euro schätzt.