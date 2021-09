Nachdem rund um die Genehmigung der Klärschlammtrocknungsanlage in Fehrbach einige Fragen aufgetreten sind, plant der Ortsvorsteher eine Infoveranstaltung für Bürger. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) hatte kürzlich die im Februar erlassene Betriebsuntersagung aufgehoben. Gleichzeitig hatte die Behörde den Grenzwert für die Geruchsemmissionen um das sechsfache angehoben. Angesichts der Geruchsbelästigung in der Vergangenheit hat die Stadtspitze die Veränderung der Genehmigung „mit großer Verwunderung zur Kenntnis“ genommen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. 2014 war für die Anlage auf dem Staffelberg ein Grenzwert von 500 Geruchseinheiten pro Kubikmeter genehmigt worden. Künftig soll laut SGD Süd der Grenzwert für die Geruchsemmissionen auf 3000 Geruchseinheiten pro Kubikmeter erhöht werden. Daraufhin hat die Stadt gegen den neuen Bescheid der SGD Süd Widerspruch erhoben. Eine Begründung wird nachgereicht, sobald das Rechtsamt die Akte einsehen kann.

Ortsvorsteher Christian Mühlbauer hat eine Informationsveranstaltung initiiert, die am Donnerstag, 23. September, in der Grundschulturnhalle stattfindet. Neben OB Zwick sprechen Vertreter der SGD an diesem Abend. Rede und Antwort steht außerdem Manfred Schenk, Geschäftsführer der Sludge Drying Südwest GmbH. Diese Gesellschaft betreibt die Klärschlammtrocknungsanlage. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Teilnehmen dürfen nur geimpfte, genesene oder höchstens 25 nicht-immunisierte Personen mit einem gültigen Test Zutritt. Ein entsprechender Nachweis ist am Eingang unaufgefordert vorzulegen.