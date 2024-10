Unter dem Motto „Melody meets Groove“ geben die beiden Lauterer Musiker Stephan Flesch und Thomas Rieder am Freitag, 15. November, in der Pirmasenser Pauluskirche ein Konzert.

Mit 15 Jahren sang Flesch (Gitarre, Gesang) erstmals live im legendären Jazzclub Waschbrett im schwäbischen Esslingen. Der bekannte Gitarrist Tommy Westrich hatte seine verheißungsvolle Stimme einst entdeckt. Damit nahm der musikalische Aufstieg des jungen Sängers aus Kaiserslautern seinen Lauf. Mittels mächtiger und dennoch gefühlvoller Singstimme versteht es Flesch, jedem Song seinen persönlichen Stempel aufzudrücken.

Thomas Rieder, ebenfalls ein Lauterer, spielt Schlagzeug, Percussion und Cajon. Er war unter anderem für das Pfalztheater, das Kurpfälzische Kammerorchester und das Sinfonische Blasorchester Mercedes-Benz aktiv. Aktuell spielt er bei der Rockband Winterland.

Fleschs starke Stimme wird beim Konzert in der Pirmasenser Pauluskirche untermalt vom eigenen einfühlsamen Gitarrenspiel. Zusätzlich gesellen sich Rieders präzise und erdige Rhythmen hinzu. Die Profimusiker spielen beispielsweise Songs von James Morrison, Phil Collins, Ed Sheeran und Oasis.

Info

Das Konzert findet am Freitag, 15. November, um 20 Uhr in der Pirmasenser Pauluskirche statt. Tickets sind in Sams Weingalerie oder online unter pfalzshow.de erhältlich.