Am 10. April sind die Bürger der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land erneut zum Urnengang aufgerufen. Dann kommt es zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Im ersten Wahlgang am Sonntag konnte keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen. Der Bottenbacher CDU-Kandidat Klaus Weber erhielt mit 42,8 Prozent die meisten Stimmen, er tritt in der Stichwahl gegen den SPD-Bewerber Harald Hatzfeld (Trulben) an, der auf 37,5 Prozent kam. Einzelbewerber Felix Kupper (Vinningen) kam auf 19,7 Prozent, er ist damit aus dem Rennen. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei knapp 51 Prozent, 5111 gültige Stimmen wurden abgegeben.