Steven Wink (FDP) aus Windsberg gehört seit 2016 dem Landtag an und würde gern in die Verlängerung gehen. Bliebe er Abgeordneter, so hätte das nach seinen Worten einen praktischen Vorteil: „Ich könnte von Tag eins an direkt loslegen; das ist genau mein Ding.“ Denn um den Durchblick zu bekommen, wie die Arbeit im Parlament funktioniert, brauche man mindestens 18 Monate.

Wink will in Mainz fortführen, was er angestoßen hat. „Das ist mein Baby; das nutzt der Region“, sagt er über die Telemedizin − ein Thema, für das