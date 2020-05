„Der Landesregierung Willkür vorzuwerfen ist undifferenziert“. Mit diesen Worten reagierte am Mittwoch der Pirmasenser FDP-Landtagsabgeordnete Steven Wink auf die Schelte seines CDU-Kollegen Thomas Weiner. Der hatte das Vorgehen der rheinland-pfälzischen Landesregierung im Zuge der Corona-Krise kritisiert und von Willkür und Gutsherrenart gesprochen. „Der Landesregierung Gutsherrenart vorzuwerfen, ist eine nicht hinnehmbare Unterstellung“, wehrt sich Wink. Die FDP-Landtagsfraktion und Wirtschaftsminister Volker Wissing setzten sich bereits seit langer Zeit für rasche, intelligente und branchenübergreifende Lockerungen ein. „Von Beginn an war klar, dass die Landesregierung die vom Bund diktierte Willkür nicht unterstützt“, sagt Wink. Permanent habe er sich (wie auch Wissing) für klare Hygieneregeln anstelle nicht erklärbarer Differenzierungen zwischen Geschäftsformen ausgesprochen. „Unser Bundesland war eines der ersten, welches die Öffnung von sämtlichen Geschäften ermöglicht hat. Ebenso waren die FDP-Fraktion und der Wirtschaftsminister Pioniere in Sachen Öffnung von Gastronomie“, sagt Wink.

Zudem achte die Landesregierung die freiheitliche und rechtsstaatliche Verantwortung. „Andere Stimmen aus der CDU-Landtagsfraktion rufen stattdessen nach Fußfesseln für Corona-Infizierte. Wenn das der Weg sein soll, den sich der CDU-Abgeordnete Weiner vorstellt, bin ich froh, Teil der Ampel-Regierungskoalition zu sein“, sagt Wink. Statt parteipolitischer Machtkämpfe brauche man eine Politik, die versucht, gemeinsam Lösungen zu finden.