Steven Wink, FDP-Fraktionsvorsitzender des Landtags und FDP-Direktkandidat im Wahlkreis 48 Pirmasens, sieht dem Wahlsonntag mit Spannung entgegen. Gemeinsam mit seiner Frau Sabrina war er am Morgen in der Karl-Sieber-Halle in Windsberg zur Stimmabgabe. Der Wahlsonntag ist für Wink der Abschluss wochen- und monatelangen Arbeitens: „Jetzt liegt es in der Hand des Wählers“, sagte der 41-Jährige. Mit dem Verlauf des Wahlkampfs ist Wink zufrieden: „Mehr wäre nicht gegangen.“