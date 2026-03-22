Pirmasens Steven Wink (FDP): „Jetzt liegt es in der Hand des Wählers“

Steven Wink, der FDP-Fraktionsvorsitzende des Landtags, gibt seine Stimme ab. Marco Elsner ist als Wahlhelfer vor Ort in Windsbe
Steven Wink, der FDP-Fraktionsvorsitzende des Landtags, gibt seine Stimme ab. Marco Elsner ist als Wahlhelfer vor Ort in Windsberg.

Steven Wink, FDP-Fraktionsvorsitzender des Landtags und FDP-Direktkandidat im Wahlkreis 48 Pirmasens, sieht dem Wahlsonntag mit Spannung entgegen. Gemeinsam mit seiner Frau Sabrina war er am Morgen in der Karl-Sieber-Halle in Windsberg zur Stimmabgabe. Der Wahlsonntag ist für Wink der Abschluss wochen- und monatelangen Arbeitens: „Jetzt liegt es in der Hand des Wählers“, sagte der 41-Jährige. Mit dem Verlauf des Wahlkampfs ist Wink zufrieden: „Mehr wäre nicht gegangen.“

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