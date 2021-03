Bei der Sternsingeraktion war landauf, landab alles ganz anders als sonst. In der Pirmasenser Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini hieß das: Die Briefe mit Segensgruß, Aufkleber, Spendenumschlag und Kontonummer für Überweisungen wurden vorbeigebracht oder in den Briefkasten geworfen. Nur Oberbürgermeister Markus Zwick wurde stellvertretend für alle von einer Sternsingergruppe mit drei Königen in Begleitung von Pastoralreferent Carlo Wingerter besucht – inklusive eines Sternsingerhunds. Die meisten Einwohner zeigten Verständnis für den geänderten Ablauf.

Tatsächlich sammelten die Pirmasenser Sternsinger sogar 850 Euro mehr als im vergangenen Jahr: 12.000 Euro kamen zusammen. Hier die konkreten Zahlen: In St. Anton waren es 2904 Euro, Seliger Rupert Mayer Winzeln 1715 Euro, St. Pirmin 4286 Euro, St. Josef Fehrbach 1490 Euro und St. Elisabeth 1605 Euro.